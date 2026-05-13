Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Der SDAX hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,69 Prozent aufwärts auf 18 222,11 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,839 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,675 Prozent fester bei 18 219,48 Punkten in den Handel, nach 18 097,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 256,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 219,48 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 2,15 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 270,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, stand der SDAX noch bei 17 840,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 687,52 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,99 Prozent zu Buche. Bei 18 717,19 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 9,03 Prozent auf 36,46 EUR), JOST Werke (+ 7,88 Prozent auf 56,10 EUR), Siltronic (+ 5,71 Prozent auf 94,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,46 Prozent auf 86,60 EUR) und Energiekontor (+ 4,42 Prozent auf 44,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-7,87 Prozent auf 4,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-7,31 Prozent auf 26,62 EUR), CANCOM SE (-4,49 Prozent auf 24,45 EUR), SCHOTT Pharma (-2,68 Prozent auf 15,28 EUR) und adesso SE (-1,95 Prozent auf 55,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 355 642 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Ottobock mit 4,012 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,97 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at