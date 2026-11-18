Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,01 Prozent auf 17 513,65 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder sind damit 88,431 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 17 535,95 Zählern und damit 0,135 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 512,37 Punkte).

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 17 535,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 501,43 Punkten erreichte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 18 198,27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der SDAX mit 18 425,59 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 15 807,72 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,910 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Springer Nature (+ 2,26 Prozent auf 22,65 EUR), Basler (+ 1,70 Prozent auf 23,95 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,66 Prozent auf 8,58 EUR), SFC Energy (+ 1,38 Prozent auf 17,62 EUR) und Drägerwerk (+ 1,08 Prozent auf 112,80 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Vossloh (-2,91 Prozent auf 46,68 EUR), Stabilus SE (-2,03 Prozent auf 13,48 EUR), Einhell Germany vz (-1,38 Prozent auf 64,50 EUR), MLP SE (-1,21 Prozent auf 11,40 EUR) und Medios (-1,16 Prozent auf 10,24 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 105 520 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,224 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,11 erwartet. Mit 8,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at