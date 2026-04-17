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Marktbericht 17.04.2026 12:26:39

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagmittag

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagmittag

Für den DAX geht es am Freitagmittag aufwärts.

Um 12:09 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent auf 24 318,97 Punkte an. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,042 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,017 Prozent auf 24 150,47 Punkte an der Kurstafel, nach 24 154,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 370,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 146,58 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 3,21 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der DAX einen Stand von 23 730,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der DAX 25 297,13 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, betrug der DAX-Kurs 21 205,86 Punkte.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,898 Prozent nach. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 3,76 Prozent auf 157,36 EUR), Deutsche Börse (+ 2,54 Prozent auf 266,10 EUR), Scout24 (+ 2,15 Prozent auf 71,20 EUR), Beiersdorf (+ 1,18 Prozent auf 77,28 EUR) und Airbus SE (+ 1,15 Prozent auf 173,66 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,05 Prozent auf 51,19 EUR), RWE (-1,86 Prozent auf 57,02 EUR), Heidelberg Materials (-1,47 Prozent auf 187,85 EUR), EON SE (-1,28 Prozent auf 18,97 EUR) und Bayer (-1,06 Prozent auf 40,26 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 602 983 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 180,962 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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