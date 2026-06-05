Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags

In Frankfurt stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Freitag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,13 Prozent auf 24 976,60 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,045 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,253 Prozent schwächer bei 24 881,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 944,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 024,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 818,01 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0,425 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 24 401,70 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 23 815,75 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 24 323,58 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,78 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 4,56 Prozent auf 77,90 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 24,75 EUR), SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 168,50 EUR), Henkel vz (+ 2,33 Prozent auf 66,88 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,96 Prozent auf 250,10 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-6,68 Prozent auf 79,37 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 41,30 EUR), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 157,86 EUR), Continental (-0,75 Prozent auf 68,60 EUR) und Siemens (-0,72 Prozent auf 270,10 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 649 183 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 209,623 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at