Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Am Freitag springt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,23 Prozent auf 26 472,00 Punkte an.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 387,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 503,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Wert von 25 040,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 314,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 425,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,76 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), Scout24 (+ 2,83 Prozent auf 78,25 EUR), Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 197,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,96 Prozent auf 384,40 EUR) und Hannover Rück (+ 1,77 Prozent auf 253,60 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen EON SE (-3,45 Prozent auf 17,62 EUR), Vonovia SE (-1,95 Prozent auf 20,59 EUR), HOCHTIEF (-1,80 Prozent auf 435,80 EUR), RWE (-1,29 Prozent auf 58,38 EUR) und Merck (-1,25 Prozent auf 137,75 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 5 798 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214,920 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,47 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at