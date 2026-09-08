Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Index-Performance im Fokus
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08.09.2026 12:26:59
Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag
Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent stärker bei 32 455,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 359,286 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,203 Prozent auf 32 339,73 Punkte an der Kurstafel, nach 32 405,44 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 279,32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 465,03 Zählern.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 407,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 125,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der MDAX mit 30 454,69 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,76 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit KION GROUP (+ 6,98 Prozent auf 48,45 EUR), LANXESS (+ 2,75 Prozent auf 15,72 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,29 Prozent auf 91,70 EUR), K+S (+ 2,19 Prozent auf 17,26 EUR) und AUMOVIO (+ 2,12 Prozent auf 38,50 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-2,80 Prozent auf 37,89 EUR), Salzgitter (-2,45 Prozent auf 59,70 EUR), Siltronic (-2,44 Prozent auf 77,85 EUR), Talanx (-2,26 Prozent auf 120,90 EUR) und thyssenkrupp (-2,04 Prozent auf 15,33 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 650 225 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,802 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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