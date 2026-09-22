SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Kursverlauf
|
22.09.2026 15:58:49
Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag
Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent fester bei 4 029,34 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 554,756 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,295 Prozent auf 4 023,37 Punkte an der Kurstafel, nach 4 011,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 050,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 006,58 Zählern.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4 090,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 970,95 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 22.09.2025, mit 3 628,26 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,18 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 4,64 Prozent auf 63,15 EUR), Siltronic (+ 2,98 Prozent auf 83,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,68 Prozent auf 72,80 EUR), Nordex (+ 2,38 Prozent auf 41,30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,20 Prozent auf 29,72 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen OHB SE (-2,93 Prozent auf 172,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,94 Prozent auf 30,36 EUR), United Internet (-1,84 Prozent auf 26,72 EUR), freenet (-1,31 Prozent auf 24,18 EUR) und Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 37,52 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 913 184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Start Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
21.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu OHB SE
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,70
|2,34%
|Deutsche Telekom AG
|27,06
|-0,88%
|freenet AG
|24,14
|-1,23%
|Nemetschek SE
|61,80
|2,66%
|Nordex AG
|41,56
|2,77%
|OHB SE
|171,00
|-3,72%
|SAP SE
|182,10
|-0,38%
|Siemens Healthineers AG
|37,53
|-0,77%
|Siltronic AG
|82,50
|1,35%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|73,20
|2,81%
|TeamViewer
|6,31
|0,40%
|United Internet AG
|26,62
|-1,84%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,26
|-1,75%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 022,56
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.