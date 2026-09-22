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TecDAX-Kursverlauf 22.09.2026 15:58:49

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag

Der TecDAX entwickelt sich am Nachmittag positiv.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent fester bei 4 029,34 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 554,756 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,295 Prozent auf 4 023,37 Punkte an der Kurstafel, nach 4 011,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 050,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 006,58 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4 090,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 970,95 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 22.09.2025, mit 3 628,26 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,18 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 4,64 Prozent auf 63,15 EUR), Siltronic (+ 2,98 Prozent auf 83,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,68 Prozent auf 72,80 EUR), Nordex (+ 2,38 Prozent auf 41,30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,20 Prozent auf 29,72 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen OHB SE (-2,93 Prozent auf 172,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,94 Prozent auf 30,36 EUR), United Internet (-1,84 Prozent auf 26,72 EUR), freenet (-1,31 Prozent auf 24,18 EUR) und Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 37,52 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 913 184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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TecDAX 4 022,56 0,28%

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