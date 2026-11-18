Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 26 047,68 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,199 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,143 Prozent auf 26 082,63 Punkte an der Kurstafel, nach 26 045,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 26 139,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 043,97 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,71 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 25 622,61 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 18.08.2026, mit 26 128,36 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 180,53 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,15 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 129,02 EUR), Infineon (+ 3,17 Prozent auf 50,23 EUR), Vonovia SE (+ 1,75 Prozent auf 17,11 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 56,78 EUR) und Symrise (+ 1,14 Prozent auf 96,04 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,79 EUR), Deutsche Bank (-1,20 Prozent auf 30,57 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 266,60 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 51,66 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,09 Prozent auf 39,11 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 744 904 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 240,927 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,39 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at