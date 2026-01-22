TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

Index im Fokus 22.01.2026 15:59:13

Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Der MDAX entwickelt sich am Donnerstag positiv.

Am Donnerstag geht es im MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2,50 Prozent auf 31 719,67 Punkte nach oben. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 363,416 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,755 Prozent stärker bei 31 178,79 Punkten, nach 30 945,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 726,08 Punkte, das Tagestief hingegen 31 174,08 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,184 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.12.2025, stand der MDAX noch bei 30 437,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 007,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 26 055,92 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,39 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 6,94 Prozent auf 28,04 EUR), RATIONAL (+ 6,92 Prozent auf 672,50 EUR), IONOS (+ 6,28 Prozent auf 28,75 EUR), TeamViewer (+ 5,39 Prozent auf 5,87 EUR) und DWS Group GmbH (+ 5,18 Prozent auf 59,85 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Carl Zeiss Meditec (-16,93 Prozent auf 29,24 EUR), HENSOLDT (-2,81 Prozent auf 84,60 EUR), RENK (-1,58 Prozent auf 57,79 EUR), AIXTRON SE (-1,32 Prozent auf 20,89 EUR) und Aroundtown SA (-0,08 Prozent auf 2,60 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 281 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,426 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Evonik lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,48 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

09.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
09.01.26 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
04.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
