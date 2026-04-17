Gewinne in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Am Freitag erhöht sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2,15 Prozent auf 24 674,22 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,042 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,017 Prozent leichter bei 24 150,47 Punkten, nach 24 154,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 734,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 146,58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 4,72 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der DAX bei 23 730,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, betrug der DAX-Kurs 25 297,13 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der DAX einen Stand von 21 205,86 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,550 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 5,80 Prozent auf 348,30 EUR), Infineon (+ 5,54 Prozent auf 48,56 EUR), Continental (+ 4,83 Prozent auf 67,34 EUR), Airbus SE (+ 4,64 Prozent auf 179,64 EUR) und adidas (+ 3,91 Prozent auf 147,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen RWE (-3,92 Prozent auf 55,82 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,51 Prozent auf 52,01 EUR), EON SE (-1,59 Prozent auf 18,91 EUR), Brenntag SE (-1,49 Prozent auf 59,46 EUR) und BASF (-1,29 Prozent auf 52,72 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 519 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 180,962 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at