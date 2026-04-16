Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Marktbericht
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16.04.2026 12:27:13
Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX aktuell
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,46 Prozent höher bei 24 176,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,042 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,286 Prozent auf 24 135,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24 066,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 182,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 059,17 Zählern.
DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,61 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.03.2026, den Stand von 23 564,01 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 16.01.2026, mit 25 297,13 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 21 311,02 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,48 Prozent zurück. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 3,41 Prozent auf 23,34 EUR), SAP SE (+ 2,42 Prozent auf 150,08 EUR), Scout24 (+ 2,09 Prozent auf 68,50 EUR), Brenntag SE (+ 1,93 Prozent auf 59,08 EUR) und Airbus SE (+ 1,83 Prozent auf 174,74 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil QIAGEN (-1,70 Prozent auf 35,01 EUR), Merck (-1,37 Prozent auf 115,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,14 Prozent auf 53,84 EUR), Daimler Truck (-0,93 Prozent auf 42,47 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,62 Prozent auf 90,00 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 996 123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 180,847 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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