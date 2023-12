Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX macht am Nachmittag Gewinne.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,57 Prozent auf 16 333,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 16 274,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 358,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 01.11.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 14 981,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, bei 15 862,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.12.2022, lag der LUS-DAX-Kurs bei 14 488,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 16,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Covestro (+ 3,01 Prozent auf 49,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,85 Prozent auf 11,19 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,19 Prozent auf 26,08 EUR), Allianz (+ 2,17 Prozent auf 235,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,65 Prozent auf 190,85 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Sartorius vz (-2,37 Prozent auf 288,50 EUR), Bayer (-1,39 Prozent auf 30,93 EUR), Merck (-1,12 Prozent auf 158,35 EUR), Brenntag SE (-0,93 Prozent auf 78,54 EUR) und Porsche (-0,67 Prozent auf 83,50 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3 513 007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169,068 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at