Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen

Am Freitag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,03 Prozent stärker bei 2 835,19 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 422,852 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,024 Prozent auf 2 833,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 834,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 843,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 829,05 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,261 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 2 964,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, wies der TecDAX 3 317,10 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, lag der TecDAX bei 2 845,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 2,46 Prozent zurück. Bei 3 350,46 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 2 796,61 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 1,74 Prozent auf 70,00 EUR), freenet (+ 1,72 Prozent auf 23,72 EUR), Sartorius vz (+ 1,58 Prozent auf 225,30 EUR), Telefonica Deutschland (+ 1,58 Prozent auf 1,58 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,47 Prozent auf 34,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-3,96 Prozent auf 27,18 EUR), Nordex (-2,70 Prozent auf 10,28 EUR), ADTRAN (-2,50 Prozent auf 6,63 USD), EVOTEC SE (-2,32 Prozent auf 16,40 EUR) und SMA Solar (-2,15 Prozent auf 56,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 148 447 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 146,212 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die SMA Solar-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at