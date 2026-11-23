TecDAX
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|XETRA-Handel im Blick
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23.11.2026 12:26:56
Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit Kursplus
Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent höher bei 3 844,35 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 535,125 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,077 Prozent tiefer bei 3 808,03 Punkten, nach 3 810,97 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 847,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 807,67 Einheiten.
TecDAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, notierte der TecDAX bei 4 024,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der TecDAX bei 4 090,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 409,22 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 8,84 Prozent auf 187,20 EUR), JENOPTIK (+ 7,98 Prozent auf 34,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,15 Prozent auf 46,12 EUR), Infineon (+ 3,93 Prozent auf 47,23 EUR) und Siltronic (+ 3,63 Prozent auf 52,85 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-6,10 Prozent auf 50,80 EUR), EVOTEC SE (-1,84 Prozent auf 2,46 EUR), Deutsche Telekom (-0,61 Prozent auf 26,18 EUR), IONOS (-0,30 Prozent auf 33,74 EUR) und United Internet (-0,17 Prozent auf 24,12 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 396 604 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 207,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,15
|0,15%
|EVOTEC SE
|2,46
|-2,84%
|freenet AG
|24,68
|1,31%
|Infineon AG
|47,05
|5,72%
|IONOS
|33,68
|-0,18%
|JENOPTIK AG
|34,36
|9,71%
|Nemetschek SE
|51,00
|-5,03%
|OHB SE
|186,40
|8,25%
|SAP SE
|184,04
|2,15%
|Siltronic AG
|52,95
|5,58%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|46,26
|7,43%
|TeamViewer
|4,36
|1,77%
|United Internet AG
|24,00
|0,25%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,46
|2,20%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 848,12
|0,97%
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