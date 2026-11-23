Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent höher bei 3 844,35 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 535,125 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,077 Prozent tiefer bei 3 808,03 Punkten, nach 3 810,97 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 847,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 807,67 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, notierte der TecDAX bei 4 024,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der TecDAX bei 4 090,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 409,22 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 8,84 Prozent auf 187,20 EUR), JENOPTIK (+ 7,98 Prozent auf 34,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,15 Prozent auf 46,12 EUR), Infineon (+ 3,93 Prozent auf 47,23 EUR) und Siltronic (+ 3,63 Prozent auf 52,85 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-6,10 Prozent auf 50,80 EUR), EVOTEC SE (-1,84 Prozent auf 2,46 EUR), Deutsche Telekom (-0,61 Prozent auf 26,18 EUR), IONOS (-0,30 Prozent auf 33,74 EUR) und United Internet (-0,17 Prozent auf 24,12 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 396 604 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 207,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at