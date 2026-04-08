Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Kursverlauf 08.04.2026 17:58:35

Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet die Mittwochssitzung weit im Plus

Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet die Mittwochssitzung weit im Plus

Zum Handelsschuss griffen die Börsianer in Frankfurt beherzt zu.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 4,70 Prozent stärker bei 3 586,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 506,542 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 4,63 Prozent auf 3 584,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 425,70 Punkten am Vortag.

Bei 3 569,43 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 612,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3,49 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der TecDAX bei 3 607,48 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 3 780,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 294,90 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,03 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 11,83 Prozent auf 42,79 EUR), AIXTRON SE (+ 10,87 Prozent auf 37,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,54 Prozent auf 57,15 EUR), Siltronic (+ 8,96 Prozent auf 59,60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 7,62 Prozent auf 155,40 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen IONOS (-0,81 Prozent auf 24,60 EUR), United Internet (+ 0,79 Prozent auf 28,00 EUR), Nordex (+ 1,11 Prozent auf 45,56 EUR), TeamViewer (+ 2,08 Prozent auf 4,42 EUR) und freenet (+ 2,08 Prozent auf 27,52 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 9 408 431 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 173,849 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent gelockt.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

30.03.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
26.02.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
24.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

