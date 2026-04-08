Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
08.04.2026 17:58:35
Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet die Mittwochssitzung weit im Plus
Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 4,70 Prozent stärker bei 3 586,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 506,542 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 4,63 Prozent auf 3 584,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 425,70 Punkten am Vortag.
Bei 3 569,43 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 612,49 Punkten den höchsten Stand markierte.
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3,49 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der TecDAX bei 3 607,48 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 3 780,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 294,90 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,03 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 11,83 Prozent auf 42,79 EUR), AIXTRON SE (+ 10,87 Prozent auf 37,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,54 Prozent auf 57,15 EUR), Siltronic (+ 8,96 Prozent auf 59,60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 7,62 Prozent auf 155,40 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen IONOS (-0,81 Prozent auf 24,60 EUR), United Internet (+ 0,79 Prozent auf 28,00 EUR), Nordex (+ 1,11 Prozent auf 45,56 EUR), TeamViewer (+ 2,08 Prozent auf 4,42 EUR) und freenet (+ 2,08 Prozent auf 27,52 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 9 408 431 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 173,849 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|AIXTRON SE
|36,38
|-2,26%
|ATOSS Software AG
|77,30
|-2,15%
|Deutsche Telekom AG
|31,23
|0,00%
|Elmos Semiconductor
|154,80
|-0,77%
|freenet AG
|27,50
|-0,29%
|Infineon AG
|42,24
|-0,65%
|IONOS
|24,40
|-0,49%
|Nordex AG
|46,26
|2,25%
|SAP SE
|142,90
|-1,94%
|Siltronic AG
|58,35
|0,09%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|56,35
|0,99%
|TeamViewer
|4,36
|-1,80%
|United Internet AG
|27,86
|-0,64%
|TecDAX
|3 538,64
|-1,59%