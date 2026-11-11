Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Plus

Beim TecDAX lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,40 Prozent stärker bei 4 087,82 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 577,410 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 4 039,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 031,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4 039,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 087,82 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,92 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3 978,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 090,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der TecDAX bei 3 515,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 5,87 Prozent auf 51,93 EUR), Siltronic (+ 5,31 Prozent auf 56,50 EUR), PVA TePla (+ 5,06 Prozent auf 27,40 EUR), AIXTRON SE (+ 4,98 Prozent auf 33,33 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,27 Prozent auf 49,84 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Kontron (-0,63 Prozent auf 19,00 EUR), Nordex (-0,53 Prozent auf 41,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,47 Prozent auf 33,58 EUR), Nemetschek SE (-0,23 Prozent auf 64,15 EUR) und Deutsche Telekom (-0,12 Prozent auf 25,89 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 532 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238,952 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at