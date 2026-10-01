Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|XETRA-Handel im Blick
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01.10.2026 09:28:57
Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Am Donnerstag springt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 4 002,97 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559,751 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,022 Prozent auf 4 000,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 001,32 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 993,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 007,01 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,829 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 024,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 889,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 674,31 Punkte.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,45 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 4,13 Prozent auf 34,26 EUR), Infineon (+ 2,71 Prozent auf 61,11 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 159,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 78,18 EUR) und Kontron (+ 1,65 Prozent auf 21,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil ATOSS Software (-2,42 Prozent auf 80,70 EUR), freenet (-2,20 Prozent auf 22,22 EUR), United Internet (-1,80 Prozent auf 23,94 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,80 EUR) und AIXTRON SE (-1,19 Prozent auf 37,47 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 515 480 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 213,896 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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