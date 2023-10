Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester

Der TecDAX gewinnt am fünften Tag der Woche an Fahrt.

Am Freitag legt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,70 Prozent auf 2 997,92 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 426,053 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,219 Prozent stärker bei 2 983,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 977,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 2 998,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 979,74 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 0,892 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 129,36 Punkten berechnet. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 06.07.2023, einen Wert von 3 089,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, wies der TecDAX 2 803,19 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 3,14 Prozent zu. Bei 3 350,46 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 2 897,14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,33 Prozent auf 62,00 EUR), ATOSS Software (+ 3,00 Prozent auf 202,50 EUR), Nemetschek SE (+ 2,93 Prozent auf 61,86 EUR), MorphoSys (+ 2,17 Prozent auf 23,51 EUR) und Siltronic (+ 2,03 Prozent auf 80,45 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil ADTRAN (-3,58 Prozent auf 7,80 USD), HENSOLDT (-1,81 Prozent auf 24,98 EUR), AIXTRON SE (-1,29 Prozent auf 32,97 EUR), Siemens Healthineers (-0,98 Prozent auf 47,27 EUR) und Nagarro SE (-0,52 Prozent auf 67,30 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 124 305 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 142,703 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at