Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index-Bewegung 20.08.2026 12:27:20

Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittag

Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittag

Beim TecDAX stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 4 063,59 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 564,842 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,210 Prozent auf 4 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 059,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 069,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 045,91 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,936 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der TecDAX 3 771,59 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 960,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der TecDAX noch bei 3 756,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,12 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 5,41 Prozent auf 247,40 EUR), Nemetschek SE (+ 3,28 Prozent auf 64,50 EUR), TeamViewer (+ 3,15 Prozent auf 6,88 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 38,07 EUR) und CANCOM SE (+ 1,18 Prozent auf 21,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-1,13 Prozent auf 28,85 EUR), EVOTEC SE (-1,12 Prozent auf 3,37 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 109,60 EUR), Siltronic (-1,03 Prozent auf 81,35 EUR) und freenet (-0,91 Prozent auf 24,08 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 213 772 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 210,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 21,45 1,18% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 28,86 -0,96% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 109,60 -0,54% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 3,36 -0,65% EVOTEC SE
freenet AG 24,08 -0,91% freenet AG
Infineon AG 55,03 0,29% Infineon AG
Nemetschek SE 65,30 4,73% Nemetschek SE
QIAGEN N.V. 38,03 0,42% QIAGEN N.V.
SAP SE 184,20 -0,08% SAP SE
Sartorius AG Vz. 246,80 5,38% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 81,40 -0,79% Siltronic AG
TeamViewer 6,85 3,24% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 32,76 2,31% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 063,60 0,11%

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