Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Bewegung
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20.08.2026 12:27:20
Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittag
Um 12:10 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 4 063,59 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 564,842 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,210 Prozent auf 4 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 059,16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 069,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 045,91 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,936 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der TecDAX 3 771,59 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 960,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der TecDAX noch bei 3 756,68 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,12 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 5,41 Prozent auf 247,40 EUR), Nemetschek SE (+ 3,28 Prozent auf 64,50 EUR), TeamViewer (+ 3,15 Prozent auf 6,88 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 38,07 EUR) und CANCOM SE (+ 1,18 Prozent auf 21,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-1,13 Prozent auf 28,85 EUR), EVOTEC SE (-1,12 Prozent auf 3,37 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 109,60 EUR), Siltronic (-1,03 Prozent auf 81,35 EUR) und freenet (-0,91 Prozent auf 24,08 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 213 772 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 210,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Infineon AG
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|21,45
|1,18%
|Deutsche Telekom AG
|28,86
|-0,96%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|109,60
|-0,54%
|EVOTEC SE
|3,36
|-0,65%
|freenet AG
|24,08
|-0,91%
|Infineon AG
|55,03
|0,29%
|Nemetschek SE
|65,30
|4,73%
|QIAGEN N.V.
|38,03
|0,42%
|SAP SE
|184,20
|-0,08%
|Sartorius AG Vz.
|246,80
|5,38%
|Siltronic AG
|81,40
|-0,79%
|TeamViewer
|6,85
|3,24%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|32,76
|2,31%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 063,60
|0,11%