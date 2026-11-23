Am Montagnachmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 2,04 Prozent auf 3 888,63 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 535,125 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,077 Prozent auf 3 808,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3 810,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 891,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 807,67 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 4 024,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der TecDAX 4 090,64 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 409,22 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 13,20 Prozent auf 36,02 EUR), AIXTRON SE (+ 11,22 Prozent auf 32,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,81) Prozent auf 48,60 EUR), Siltronic (+ 8,82 Prozent auf 55,50 EUR) und Infineon (+ 8,36 Prozent auf 49,24 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-6,10 Prozent auf 50,80 EUR), Deutsche Telekom (-1,14 Prozent auf 26,04 EUR), freenet (-1,06 Prozent auf 24,38 EUR), United Internet (-0,58 Prozent auf 24,02 EUR) und IONOS (-0,53 Prozent auf 33,66 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 305 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,39 erwartet. Mit 8,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at