Gewinne in Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu

Der TecDAX zeigte sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Letztendlich ging der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 4 075,52 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,135 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,792 Prozent auf 4 041,86 Punkte an der Kurstafel, nach 4 074,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 081,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 003,18 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 3 779,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 607,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Wert von 3 942,94 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,45 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 4,98 Prozent auf 95,85 EUR), 1&1 (+ 3,73 Prozent auf 25,00 EUR), AIXTRON SE (+ 3,33 Prozent auf 56,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,22 Prozent auf 92,00 EUR) und Bechtle (+ 1,73 Prozent auf 32,84 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Ottobock (-5,85 Prozent auf 51,50 EUR), SMA Solar (-4,19 Prozent auf 57,20 EUR), IONOS (-3,31 Prozent auf 29,76 EUR), Nagarro SE (-2,83 Prozent auf 39,90 EUR) und SAP SE (-2,09 Prozent auf 158,10 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 6 842 312 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,537 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,84 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at