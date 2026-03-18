Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Kursentwicklung im Fokus
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18.03.2026 12:26:59
Gewinne in Frankfurt: TecDAX legt zu
Um 12:09 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 3 612,01 Punkte an. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 539,731 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 3 608,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 599,19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 614,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 594,97 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,891 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 3 721,82 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Stand von 3 557,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, lag der TecDAX noch bei 3 850,73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,339 Prozent ein. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 3,29 Prozent auf 4,78 EUR), HENSOLDT (+ 3,16 Prozent auf 84,75 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,88 Prozent auf 14,98 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,78 Prozent auf 140,60 EUR) und SMA Solar (+ 2,49 Prozent auf 37,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 32,83 EUR), Ottobock (-0,83 Prozent auf 54,05 EUR), 1&1 (-0,43 Prozent auf 23,25 EUR), freenet (-0,36 Prozent auf 27,50 EUR) und SAP SE (-0,10 Prozent auf 166,08 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 967 728 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 194,094 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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