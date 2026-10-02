Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Index-Performance
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02.10.2026 17:58:45
Gewinne in Frankfurt: TecDAX schließt im Plus
Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Plus von 2,38 Prozent auf 4 074,01 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 558,145 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,605 Prozent auf 4 003,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 979,48 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 994,62 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 082,25 Zähler.
TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,62 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Stand von 4 012,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 887,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der TecDAX bei 3 727,94 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 8,78 Prozent auf 64,64 EUR), AIXTRON SE (+ 7,62 Prozent auf 39,67 EUR), Siltronic (+ 6,68 Prozent auf 83,85 EUR), JENOPTIK (+ 5,89 Prozent auf 43,84 EUR) und QIAGEN (+ 5,80 Prozent auf 40,41 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-3,57 Prozent auf 2,92 EUR), Ottobock (-2,12 Prozent auf 50,80 EUR), Drägerwerk (-1,52 Prozent auf 117,00 EUR), SAP SE (-1,51 Prozent auf 183,92 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,60 Prozent auf 26,56 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 616 141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214,289 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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