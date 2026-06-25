Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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XETRA-Handel im Fokus 25.06.2026 17:59:02

Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsende

Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsende

So bewegte sich der TecDAX schlussendlich.

Am Donnerstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,29 Prozent fester bei 3 894,15 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 521,080 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,121 Prozent auf 3 878,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 883,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 859,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 922,16 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,90 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 25.05.2026, mit 4 096,49 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 477,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 805,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,45 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 9,95 Prozent auf 43,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,95 Prozent auf 97,55 EUR), Sartorius vz (+ 4,92 Prozent auf 230,20 EUR), Infineon (+ 3,08 Prozent auf 82,01 EUR) und JENOPTIK (+ 1,78 Prozent auf 46,90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-6,70 Prozent auf 64,34 EUR), ATOSS Software (-3,85 Prozent auf 67,50 EUR), Nemetschek SE (-3,16 Prozent auf 52,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,30 Prozent auf 28,86 EUR) und SAP SE (-1,91 Prozent auf 132,28 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 757 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 157,059 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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