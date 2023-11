Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsstart

Am Freitag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 2 932,67 Punkte nach oben. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 427,014 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,236 Prozent stärker bei 2 921,88 Punkten, nach 2 914,99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 2 933,24 Punkte, das Tagestief hingegen 2 917,80 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,59 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.10.2023, stand der TecDAX noch bei 2 963,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 197,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der TecDAX einen Wert von 2 799,45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 0,898 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 5,16 Prozent auf 20,78 EUR), ADTRAN (+ 4,32 Prozent auf 7,01 USD), Siemens Healthineers (+ 3,71 Prozent auf 49,15 EUR), SMA Solar (+ 3,46 Prozent auf 55,25 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,69 Prozent auf 33,16 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-1,04 Prozent auf 14,26 EUR), SAP SE (-0,85 Prozent auf 129,02 EUR), Nemetschek SE (-0,81 Prozent auf 68,78 EUR), Sartorius vz (-0,80 Prozent auf 246,50 EUR) und ATOSS Software (-0,49 Prozent auf 204,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 235 761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 149,511 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX verzeichnet die SMA Solar-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Telefonica Deutschland lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,04 Prozent.

Redaktion finanzen.at