VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Index-Performance im Fokus
|
03.08.2026 15:58:48
Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag kräftige Zuschläge
Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 3,25 Prozent stärker bei 3 952,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 524,711 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,808 Prozent auf 3 858,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 827,49 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 952,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 851,11 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3 899,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, stand der TecDAX bei 3 697,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, stand der TecDAX bei 3 760,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,04 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 8,18 Prozent auf 6,48 EUR), HENSOLDT (+ 6,97 Prozent auf 85,32 EUR), Siemens Healthineers (+ 6,70 Prozent auf 39,33 EUR), SAP SE (+ 6,34 Prozent auf 167,68 EUR) und Deutsche Telekom (+ 5,53 Prozent auf 28,24 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,88 Prozent auf 27,28 EUR), Kontron (-4,74 Prozent auf 21,30 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 51,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,82 Prozent auf 72,30 EUR) und Infineon (-2,53 Prozent auf 60,11 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 127 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 181,994 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
12:26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)