Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag kräftige Zuschläge

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 3,25 Prozent stärker bei 3 952,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 524,711 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,808 Prozent auf 3 858,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 827,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 952,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 851,11 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3 899,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, stand der TecDAX bei 3 697,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, stand der TecDAX bei 3 760,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,04 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 8,18 Prozent auf 6,48 EUR), HENSOLDT (+ 6,97 Prozent auf 85,32 EUR), Siemens Healthineers (+ 6,70 Prozent auf 39,33 EUR), SAP SE (+ 6,34 Prozent auf 167,68 EUR) und Deutsche Telekom (+ 5,53 Prozent auf 28,24 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,88 Prozent auf 27,28 EUR), Kontron (-4,74 Prozent auf 21,30 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 51,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,82 Prozent auf 72,30 EUR) und Infineon (-2,53 Prozent auf 60,11 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 127 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 181,994 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at