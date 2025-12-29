Elmos Semiconductor Aktie
Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne
Der TecDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,47 Prozent auf 3 603,58 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 563,984 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 3 587,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 586,84 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 607,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 571,39 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 591,78 Punkte. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 618,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 3 452,27 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 3,35 Prozent auf 95,70 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,07 Prozent auf 15,28 EUR), United Internet (+ 1,85 Prozent auf 27,50 EUR), ATOSS Software (+ 1,77 Prozent auf 115,00 EUR) und 1&1 (+ 1,65 Prozent auf 24,65 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-0,96 Prozent auf 72,50 EUR), QIAGEN (-0,59 Prozent auf 38,76 EUR), Sartorius vz (-0,12 Prozent auf 245,20 EUR), Nemetschek SE (-0,05 Prozent auf 92,75 EUR) und Infineon (+ 0,05 Prozent auf 36,74 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 065 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 236,485 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
