Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Freitag legt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,70 Prozent auf 3 955,41 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 545,525 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,575 Prozent auf 3 950,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 927,75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 949,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 971,39 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,14 Prozent nach unten. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 3 709,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 579,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 860,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,14 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 2,00 Prozent auf 89,45 EUR), SMA Solar (+ 1,96 Prozent auf 48,92 EUR), Sartorius vz (+ 1,95 Prozent auf 234,90 EUR), EVOTEC SE (+ 1,72 Prozent auf 4,74 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,62 Prozent auf 15,68 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-1,42 Prozent auf 77,76 EUR), Nemetschek SE (-0,88 Prozent auf 56,60 EUR), Elmos Semiconductor (-0,60 Prozent auf 167,00 EUR), AIXTRON SE (-0,36 Prozent auf 54,82 EUR) und IONOS (+ 0,08 Prozent auf 26,64 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 248 363 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 174,783 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at