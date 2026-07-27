SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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TecDAX im Fokus 27.07.2026 09:28:42

Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Montag legt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,30 Prozent auf 3 819,16 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 504,999 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,657 Prozent auf 3 794,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 769,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 793,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 826,04 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der TecDAX mit 3 860,16 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 3 651,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 855,70 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,38 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 3,94 Prozent auf 79,10 EUR), SAP SE (+ 3,10 Prozent auf 144,54 EUR), EVOTEC SE (+ 2,37) Prozent auf 3,54 EUR), Nemetschek SE (+ 2,10 Prozent auf 58,35 EUR) und TeamViewer (+ 2,05 Prozent auf 5,73 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,48 Prozent auf 31,50 EUR), AIXTRON SE (-1,22 Prozent auf 39,74 EUR), Nordex (-0,70 Prozent auf 39,76 EUR), SMA Solar (-0,09 Prozent auf 56,80 EUR) und Drägerwerk (+ 0,00 Prozent auf 96,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 334 762 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 161,819 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,16 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 39,50 -0,58% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 81,30 6,97% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 26,72 1,02% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 96,80 1,36% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 3,48 0,93% EVOTEC SE
freenet AG 24,54 0,57% freenet AG
Nemetschek SE 59,25 4,50% Nemetschek SE
Nordex AG 39,52 -0,95% Nordex AG
SAP SE 146,70 4,53% SAP SE
SMA Solar AG 56,85 0,53% SMA Solar AG
TeamViewer 5,82 3,84% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,04 -3,72% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 822,98 1,41%

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