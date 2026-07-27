SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX im Fokus
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27.07.2026 09:28:42
Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge
Am Montag legt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,30 Prozent auf 3 819,16 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 504,999 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,657 Prozent auf 3 794,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 769,97 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 793,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 826,04 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der TecDAX mit 3 860,16 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 3 651,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 855,70 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,38 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 3,94 Prozent auf 79,10 EUR), SAP SE (+ 3,10 Prozent auf 144,54 EUR), EVOTEC SE (+ 2,37) Prozent auf 3,54 EUR), Nemetschek SE (+ 2,10 Prozent auf 58,35 EUR) und TeamViewer (+ 2,05 Prozent auf 5,73 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,48 Prozent auf 31,50 EUR), AIXTRON SE (-1,22 Prozent auf 39,74 EUR), Nordex (-0,70 Prozent auf 39,76 EUR), SMA Solar (-0,09 Prozent auf 56,80 EUR) und Drägerwerk (+ 0,00 Prozent auf 96,80 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 334 762 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 161,819 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,16 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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07:30
|EQS-News: Nordex Group stärkt finanzielle Flexibilität mit erweiterter ESG-gebundener syndizierter Multiwährungs-Garantiefazilität über 2,475 Mrd. EUR (EQS Group)
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23.07.26
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.07.26
|GE Vernova belastet Aktien von Siemens Energy und Nordex (dpa-AFX)
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Analysen zu SAP SE
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|39,50
|-0,58%
|ATOSS Software AG
|81,30
|6,97%
|Deutsche Telekom AG
|26,72
|1,02%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|96,80
|1,36%
|EVOTEC SE
|3,48
|0,93%
|freenet AG
|24,54
|0,57%
|Nemetschek SE
|59,25
|4,50%
|Nordex AG
|39,52
|-0,95%
|SAP SE
|146,70
|4,53%
|SMA Solar AG
|56,85
|0,53%
|TeamViewer
|5,82
|3,84%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|31,04
|-3,72%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 822,98
|1,41%