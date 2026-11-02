Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,54 Prozent stärker bei 4 113,43 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 580,463 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,299 Prozent auf 4 078,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 125,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 077,13 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 081,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 827,49 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der TecDAX bei 3 629,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 13,50 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 3,87 Prozent auf 33,59 EUR), Infineon (+ 2,85 Prozent auf 52,00 EUR), SMA Solar (+ 2,65 Prozent auf 48,84 EUR), United Internet (+ 2,17 Prozent auf 24,52 EUR) und Bechtle (+ 2,03 Prozent auf 34,18 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen OHB SE (-3,13 Prozent auf 217,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,44 Prozent auf 27,20 EUR), HENSOLDT (-2,29 Prozent auf 83,66 EUR), Ottobock (-1,25 Prozent auf 47,55 EUR) und TeamViewer (-1,09 Prozent auf 7,23 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 7 563 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at