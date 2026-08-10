TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 10.08.2026 09:28:28

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Der TecDAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent fester bei 4 089,27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 566,343 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,329 Prozent fester bei 4 082,18 Punkten in den Handel, nach 4 068,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 093,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 082,18 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der TecDAX 3 838,42 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 3 779,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 775,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,83 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 4,93 Prozent auf 153,20 EUR), PVA TePla (+ 4,79 Prozent auf 31,50 EUR), QIAGEN (+ 2,26 Prozent auf 37,29 EUR), Siltronic (+ 1,92 Prozent auf 79,65 EUR) und JENOPTIK (+ 1,89 Prozent auf 39,86 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,38 Prozent auf 82,05 EUR), CANCOM SE (-1,00 Prozent auf 24,65 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,87 Prozent auf 29,64 EUR), IONOS (-0,81 Prozent auf 31,86 EUR) und Siemens Healthineers (-0,61 Prozent auf 39,27 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 139 313 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,401 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10.07.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 24,25 -2,22% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 29,86 0,54% Carl Zeiss Meditec AG
Elmos Semiconductor 150,80 3,43% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,58 -2,16% freenet AG
Infineon AG 64,46 2,99% Infineon AG
IONOS 31,98 -0,31% IONOS
JENOPTIK AG 39,70 1,28% JENOPTIK AG
PVA TePla AG 31,16 3,73% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 37,57 3,21% QIAGEN N.V.
SAP SE 176,32 -0,77% SAP SE
Siemens Healthineers AG 39,09 -0,79% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 78,95 0,96% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 80,25 -3,60% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,72 3,55% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,78 0,61% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 077,28 0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen