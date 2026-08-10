Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Der TecDAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent fester bei 4 089,27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 566,343 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,329 Prozent fester bei 4 082,18 Punkten in den Handel, nach 4 068,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 093,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 082,18 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der TecDAX 3 838,42 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 3 779,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 775,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,83 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 4,93 Prozent auf 153,20 EUR), PVA TePla (+ 4,79 Prozent auf 31,50 EUR), QIAGEN (+ 2,26 Prozent auf 37,29 EUR), Siltronic (+ 1,92 Prozent auf 79,65 EUR) und JENOPTIK (+ 1,89 Prozent auf 39,86 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,38 Prozent auf 82,05 EUR), CANCOM SE (-1,00 Prozent auf 24,65 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,87 Prozent auf 29,64 EUR), IONOS (-0,81 Prozent auf 31,86 EUR) und Siemens Healthineers (-0,61 Prozent auf 39,27 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 139 313 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,401 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at