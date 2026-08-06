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TecDAX aktuell 06.08.2026 09:28:46

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start im Plus

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start im Plus

Der TecDAX bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,39 Prozent fester bei 4 001,66 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 548,971 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 3 959,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 946,73 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 003,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 959,38 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 3,71 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 912,53 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 3 810,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, notierte der TecDAX bei 3 771,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,41 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 8,48 Prozent auf 22,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,62 Prozent auf 28,96 EUR), Nemetschek SE (+ 2,48 Prozent auf 57,90 EUR), HENSOLDT (+ 2,40 Prozent auf 89,58 EUR) und SAP SE (+ 1,91 Prozent auf 172,50 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen PVA TePla (-8,75 Prozent auf 31,48 EUR), Elmos Semiconductor (-2,70 Prozent auf 144,40 EUR), IONOS (-1,88 Prozent auf 31,40 EUR), Siltronic (-1,71 Prozent auf 77,65 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,59 Prozent auf 77,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 016 105 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,190 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Kontron 21,88 2,72% Kontron
Nemetschek SE 60,85 7,04% Nemetschek SE
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SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,25 5,78% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,49 1,89% TeamViewer
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TecDAX 4 068,78 1,69%

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