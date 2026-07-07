Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im SDAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmorgen.

Am Dienstag steigt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 18 563,92 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,383 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 574,10 Zählern und damit 0,187 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 539,47 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 583,20 Punkte, das Tagestief hingegen 18 562,61 Zähler.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der SDAX mit 18 433,82 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, stand der SDAX bei 16 533,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der SDAX 17 610,95 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2,38 Prozent auf 29,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,00 Prozent auf 71,50 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,87 Prozent auf 70,80 EUR), HelloFresh (+ 1,80 Prozent auf 4,01 EUR) und TeamViewer (+ 1,68 Prozent auf 5,44 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-5,36 Prozent auf 18,55 EUR), PVA TePla (-2,84 Prozent auf 39,00 EUR), SFC Energy (-2,79 Prozent auf 20,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,02 Prozent auf 30,04 EUR) und Basler (-2,00 Prozent auf 27,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der LPKF Laser Electronics-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 117 851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Fielmann-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,686 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at