Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Index im Fokus 16.09.2026 09:28:36

Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im TecDAX

Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im TecDAX

Der TecDAX behält sein positives Vorzeichen auch am Mittwochmorgen.

Um 09:11 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,03 Prozent auf 3 977,87 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,254 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,320 Prozent fester bei 3 989,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 976,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 989,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 977,36 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,124 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 4 105,87 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 3 966,54 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 3 548,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,76 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 3,40 Prozent auf 140,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,52 Prozent auf 34,11 EUR), JENOPTIK (+ 2,24 Prozent auf 38,34 EUR), Siltronic (+ 2,13 Prozent auf 69,45 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,02 Prozent auf 65,55 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-1,02 Prozent auf 27,10 EUR), SMA Solar (-0,98 Prozent auf 55,30 EUR), SAP SE (-0,98 Prozent auf 185,24 EUR), IONOS (-0,93 Prozent auf 34,16 EUR) und QIAGEN (-0,70 Prozent auf 36,92 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 220 746 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,981 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Deutsche Telekom AG 28,89 0,10% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 143,40 6,22% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,92 -0,40% freenet AG
IONOS 34,08 -0,81% IONOS
JENOPTIK AG 38,62 3,21% JENOPTIK AG
QIAGEN N.V. 37,04 0,71% QIAGEN N.V.
SAP SE 184,44 -1,26% SAP SE
Siltronic AG 70,30 3,76% Siltronic AG
SMA Solar AG 55,35 -1,34% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 66,35 3,43% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,56 -0,46% TeamViewer
United Internet AG 27,50 0,95% United Internet AG
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TecDAX 3 975,17 -0,04%

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