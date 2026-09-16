Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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16.09.2026 09:28:36
Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im TecDAX
Um 09:11 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,03 Prozent auf 3 977,87 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,254 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,320 Prozent fester bei 3 989,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 976,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 989,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 977,36 Zählern.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,124 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 4 105,87 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 3 966,54 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 3 548,66 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,76 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 3,40 Prozent auf 140,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,52 Prozent auf 34,11 EUR), JENOPTIK (+ 2,24 Prozent auf 38,34 EUR), Siltronic (+ 2,13 Prozent auf 69,45 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,02 Prozent auf 65,55 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-1,02 Prozent auf 27,10 EUR), SMA Solar (-0,98 Prozent auf 55,30 EUR), SAP SE (-0,98 Prozent auf 185,24 EUR), IONOS (-0,93 Prozent auf 34,16 EUR) und QIAGEN (-0,70 Prozent auf 36,92 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 220 746 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,981 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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