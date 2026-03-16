Gewinne in London: Am Montagnachmittag Gewinne im FTSE 100

Für den FTSE 100 geht es am Montag aufwärts.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,87 Prozent höher bei 10 350,70 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,968 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 261,10 Punkte an der Kurstafel, nach 10 261,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 376,48 Punkte, das Tagestief hingegen 10 255,34 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der FTSE 100 10 473,69 Punkte auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 9 684,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 632,33 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,02 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 4,21 Prozent auf 2,07 GBP), Segro (+ 3,87 Prozent auf 7,51 GBP), Haleon (+ 2,93 Prozent auf 3,86 GBP), BAT (+ 1,95 Prozent auf 46,07 GBP) und Hiscox (+ 1,95 Prozent auf 15,20 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Rightmove (-3,30 Prozent auf 4,49 GBP), RS Group (-2,85 Prozent auf 6,13 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,64 Prozent auf 66,35 GBP), Auto Trader Group (-2,22 Prozent auf 4,84 GBP) und Intertek (-1,77 Prozent auf 36,68 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 52 385 799 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 258,470 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie weist mit 4,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at