Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 1,02 Prozent fester bei 10 420,16 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,925 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 314,50 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 314,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 307,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 423,84 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Stand von 9 951,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 714,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 570,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,71 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 423,84 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 951,14 Punkte.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Beazley (+ 8,65 Prozent auf 12,60 GBP), DCC (+ 7,07 Prozent auf 49,68 GBP), GSK (+ 4,15 Prozent auf 20,26 GBP), Croda International (+ 4,13 Prozent auf 28,25 GBP) und Frasers Group (+ 3,86 Prozent auf 7,24 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Rightmove (-4,14 Prozent auf 4,50 GBP), WPP 2012 (-3,60 Prozent auf 2,57 GBP), Sage (-2,48 Prozent auf 8,49 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,06 Prozent auf 70,32 GBP) und Antofagasta (-1,89 Prozent auf 37,95 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 36 959 315 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 259,989 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,68 zu Buche schlagen. Mit 8,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at