Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen

Der FTSE 100 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 10 452,67 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,963 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 436,20 Punkte an der Kurstafel, nach 10 436,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 435,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 461,69 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 10 284,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 048,21 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.04.2025, den Stand von 7 702,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,04 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell WPP 2012 (+ 3,21 Prozent auf 2,48 GBP), Ocado Group (+ 2,49 Prozent auf 1,87 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,39 Prozent auf 12,98 GBP), BP (+ 1,40 Prozent auf 6,00 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,00 Prozent auf 35,79 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-1,51 Prozent auf 33,84 GBP), Entain (-1,39 Prozent auf 5,69 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,12 Prozent auf 132,75 USD), Compass Group (-0,96 Prozent auf 28,89 USD) und International Consolidated Airlines (-0,92 Prozent auf 3,64 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 3 789 720 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 272,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at