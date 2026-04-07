BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 07.04.2026 09:28:55

Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen

Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen

Der FTSE 100 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 10 452,67 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,963 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 436,20 Punkte an der Kurstafel, nach 10 436,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 435,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 461,69 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 10 284,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 048,21 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.04.2025, den Stand von 7 702,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,04 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell WPP 2012 (+ 3,21 Prozent auf 2,48 GBP), Ocado Group (+ 2,49 Prozent auf 1,87 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,39 Prozent auf 12,98 GBP), BP (+ 1,40 Prozent auf 6,00 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,00 Prozent auf 35,79 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-1,51 Prozent auf 33,84 GBP), Entain (-1,39 Prozent auf 5,69 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,12 Prozent auf 132,75 USD), Compass Group (-0,96 Prozent auf 28,89 USD) und International Consolidated Airlines (-0,92 Prozent auf 3,64 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 3 789 720 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 272,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresnillo PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Legal & General plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 174,30 -0,99% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,86 1,21% BP plc (British Petrol)
Compass Group plc 25,04 -0,63% Compass Group plc
Entain PLC Registered Shs 6,63 0,49% Entain PLC Registered Shs
Fresnillo PLC 39,44 0,25% Fresnillo PLC
InterContinental Hotels Group plc 115,55 -0,39% InterContinental Hotels Group plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,23 0,95% International Consolidated Airlines S.A.
Legal & General plc 2,97 0,10% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,14 1,33% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 2,18 5,11% Ocado Group PLC
Schroders PLC Registered Shs 6,63 -0,08% Schroders PLC Registered Shs
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 15,11 1,92% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 40,98 1,78% Shell (ex Royal Dutch Shell)
WPP 2012 PLC 2,89 4,71% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 471,50 0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen