Gewinne in London: FTSE 100 am Montagmittag stärker

Derzeit wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Um 12:08 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,53 Prozent aufwärts auf 10 020,66 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,868 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 967,47 Punkte an der Kurstafel, nach 9 967,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 958,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 051,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 910,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 940,71 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 8 658,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,699 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rio Tinto (+ 3,82 Prozent auf 67,95 GBP), SSE (+ 2,58 Prozent auf 25,46 GBP), Centrica (+ 2,33 Prozent auf 2,07 GBP), Glencore (+ 2,14 Prozent auf 5,50 GBP) und Land Securities Group (+ 1,92 Prozent auf 5,42 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Prudential (-2,03 Prozent auf 10,15 GBP), Ocado Group (-1,99 Prozent auf 1,82 GBP), International Consolidated Airlines (-1,88 Prozent auf 3,49 GBP), Frasers Group (-1,85 Prozent auf 6,16 GBP) und WPP 2012 (-1,85 Prozent auf 2,28 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 24 589 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 255,648 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,24 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at