Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|FTSE 100-Performance im Fokus
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28.09.2026 12:26:57
Gewinne in London: FTSE 100 auf grünem Terrain
Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,26 Prozent stärker bei 10 723,08 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,179 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 695,19 Punkte an der Kurstafel, nach 10 695,25 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 10 758,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 688,59 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 824,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 508,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der FTSE 100 9 284,83 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,76 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 11,65 Prozent auf 3,45 GBP), Howden Joinery Group (+ 4,94 Prozent auf 7,97 GBP), Kingfisher (+ 2,83 Prozent auf 3,38 GBP), Compass Group (+ 2,20 Prozent auf 30,09 USD) und Airtel Africa (+ 2,07 Prozent auf 3,06 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-6,43 Prozent auf 27,04 GBP), Endeavour Mining (-4,80 Prozent auf 43,08 GBP), Antofagasta (-2,98 Prozent auf 36,19 GBP), Anglo American (-2,86 Prozent auf 39,27 GBP) und Glencore (-2,41 Prozent auf 5,48 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 20 582 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 301,594 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|3,54
|1,61%
|Antofagasta plc
|42,48
|-2,57%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|170,00
|1,19%
|Barratt Developments PLC
|4,06
|12,15%
|Compass Group plc
|26,51
|3,23%
|Endeavour Mining PLC
|49,80
|-5,43%
|Fresnillo PLC
|31,62
|-5,16%
|Glencore plc
|6,40
|-2,14%
|Howden Joinery Group PLC
|9,25
|3,93%
|HSBC Holdings plc
|17,82
|1,05%
|Kingfisher plc
|3,94
|4,12%
|Lloyds Banking Group
|1,27
|0,08%
Indizes in diesem Artikel
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|0,27%