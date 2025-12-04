Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in London zurück.

Am Donnerstag schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 9 710,87 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,797 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 692,08 Punkte an der Kurstafel, nach 9 692,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 727,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 674,78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,100 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 9 714,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der FTSE 100 9 216,87 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 335,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 17,56 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 6,94 Prozent auf 1,84 GBP), 3i (+ 5,14 Prozent auf 31,53 GBP), Burberry (+ 3,01 Prozent auf 12,13 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,98 Prozent auf 69,20 GBP) und RS Group (+ 2,91 Prozent auf 6,19 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Entain (-3,89 Prozent auf 7,55 GBP), Diageo (-3,89 Prozent auf 16,82 GBP), Frasers Group (-2,70 Prozent auf 7,04 GBP), Auto Trader Group (-2,22 Prozent auf 6,08 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-2,01 Prozent auf 86,90 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 59 673 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 244,611 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at