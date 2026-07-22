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Index im Blick 22.07.2026 17:58:30

Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Das machte das Börsenbarometer in London am Mittwoch zum Handelsende.

Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 1,24 Prozent auf 10 716,97 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,153 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 585,87 Punkte an der Kurstafel, nach 10 585,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 763,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 568,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,10 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 10 437,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der FTSE 100 10 476,46 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 023,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,70 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Endeavour Mining (+ 5,32 Prozent auf 37,43 GBP), Airtel Africa (+ 4,12 Prozent auf 3,49 GBP), Fresnillo (+ 3,66 Prozent auf 26,60 GBP), Antofagasta (+ 3,52 Prozent auf 37,96 GBP) und Persimmon (+ 3,50 Prozent auf 10,94 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-3,31 Prozent auf 10,51 GBP), Pearson (-1,95 Prozent auf 12,07 GBP), Informa (-1,23 Prozent auf 8,66 GBP), IG Group (-1,15 Prozent auf 17,24 GBP) und Sage (-0,93 Prozent auf 8,28 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 101 103 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 298,236 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 42,63 -3,11% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 133,00 -2,92% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Burberry plc 12,10 -3,04% Burberry plc
Endeavour Mining PLC 42,53 -2,27% Endeavour Mining PLC
Experian PLC 31,00 -2,52% Experian PLC
Fresnillo PLC 29,38 -8,19% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 17,96 -0,98% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 20,02 -1,09% IG Group Holdings PLC
Informa PLC 10,00 -1,96% Informa PLC
Lloyds Banking Group 1,32 -2,11% Lloyds Banking Group
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Persimmon plc 12,59 -2,37% Persimmon plc
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