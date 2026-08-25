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LSE-Handel im Blick 25.08.2026 09:28:43

Gewinne in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel im Plus

Gewinne in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel im Plus

FTSE 100-Handel am Dienstagmorgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,11 Prozent höher bei 10 866,37 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,236 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 854,57 Punkte an der Kurstafel, nach 10 854,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 854,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 882,54 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 736,23 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 466,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 9 321,40 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,20 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 8,53 Prozent auf 5,01 GBP), Rolls-Royce (+ 1,24 Prozent auf 15,19 GBP), Next (+ 1,15 Prozent auf 154,50 GBP), SSE (+ 0,97 Prozent auf 23,94 GBP) und Weir Group (+ 0,90 Prozent auf 29,04 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-1,42 Prozent auf 47,05 GBP), Fresnillo (-1,37 Prozent auf 31,56 GBP), JD Sports Fashion (-1,13 Prozent auf 0,85 GBP), Smith Nephew (-0,97 Prozent auf 10,72 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,88 Prozent auf 87,62 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1 612 122 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,814 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Babcock International 12,61 0,00% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156,00 0,65% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Endeavour Mining PLC 55,10 -0,79% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 37,32 1,25% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 17,99 1,49% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,98 -2,77% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,31 0,15% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 102,75 1,23% London Stock Exchange (LSE)
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,86 8,08% Melrose Industries PLC Registered Shs
Next PLC 181,85 1,71% Next PLC
Rolls-Royce Plc 17,84 1,59% Rolls-Royce Plc
Smith & Nephew plc 12,60 -0,79% Smith & Nephew plc
SSE Plc 27,90 0,72% SSE Plc
Weir Group PLC 34,20 1,18% Weir Group PLC

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FTSE 100 10 871,40 0,16%

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