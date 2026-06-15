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Kursverlauf 15.06.2026 09:29:48

Gewinne in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start im Plus

Gewinne in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start im Plus

Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,76 Prozent auf 10 551,14 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,001 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 10 471,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 471,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 471,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 570,09 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 10 195,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 261,15 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 850,63 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,03 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 6,06 Prozent auf 42,89 GBP), Fresnillo (+ 5,83 Prozent auf 31,77 GBP), Rolls-Royce (+ 4,50 Prozent auf 13,67 GBP), Informa (+ 4,24 Prozent auf 8,51 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 3,93 Prozent auf 4,53 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BP (-3,71 Prozent auf 5,15 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,51 Prozent auf 31,08 GBP), BAE Systems (-1,73 Prozent auf 18,78 GBP), BT Group (-1,00 Prozent auf 2,07 GBP) und Airtel Africa (-0,75 Prozent auf 3,68 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 6 737 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 273,345 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 27,45 2,66% 3i plc
Airtel Africa 4,29 0,19% Airtel Africa
Antofagasta plc 50,02 6,63% Antofagasta plc
BAE Systems plc 21,82 0,09% BAE Systems plc
BP plc (British Petrol) 5,94 -3,46% BP plc (British Petrol)
BT Group plc 2,38 -2,02% BT Group plc
Fresnillo PLC 37,14 5,39% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 16,14 1,42% HSBC Holdings plc
Informa PLC 9,80 3,70% Informa PLC
International Consolidated Airlines S.A. 5,19 3,47% International Consolidated Airlines S.A.
Legal & General plc 3,26 1,02% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,20 0,93% Lloyds Banking Group
Rolls-Royce Plc 15,90 5,34% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 35,70 -3,33% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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