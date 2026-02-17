Gewinne in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Mittag.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 10 488,20 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,054 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 474,04 Zählern und damit 0,003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 473,69 Punkte).

Bei 10 472,66 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 528,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 10 235,29 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 9 675,43 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 17.02.2025, einen Stand von 8 768,01 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,40 Prozent. 10 535,76 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 2,78 Prozent auf 3,84 GBP), Airtel Africa (+ 2,62 Prozent auf 3,45 GBP), RELX (+ 2,28 Prozent auf 22,23 GBP), GSK (+ 1,69 Prozent auf 22,21 GBP) und Pearson (+ 1,68 Prozent auf 9,19 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-5,39 Prozent auf 35,44 GBP), Weir Group (-3,69 Prozent auf 33,80 GBP), Anglo American (-3,05 Prozent auf 34,69 GBP), Fresnillo (-2,88 Prozent auf 37,04 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,87 Prozent auf 140,35 USD).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 10 989 860 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 270,080 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

