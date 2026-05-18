Gewinne in London: FTSE 100 freundlich

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,12 Prozent auf 10 207,61 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,899 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent schwächer bei 10 194,75 Punkten in den Montagshandel, nach 10 195,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 227,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 151,45 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 667,63 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Wert von 10 686,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 684,56 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 3,75 Prozent auf 1,94 GBP), BP (+ 2,57 Prozent auf 5,66 GBP), Centrica (+ 2,14 Prozent auf 1,93 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,07 Prozent auf 32,61 GBP) und National Grid (+ 2,03 Prozent auf 12,12 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil 3i (-6,56 Prozent auf 20,65 GBP), Entain (-3,04 Prozent auf 5,16 GBP), Barratt Developments (-2,87 Prozent auf 2,37 GBP), easyJet (-2,64 Prozent auf 3,35 GBP) und Airtel Africa (-2,59 Prozent auf 3,20 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 24 043 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 260,907 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at