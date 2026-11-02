Gewinne in London: FTSE 100 klettert zum Handelsende

Der FTSE 100 notierte am ersten Tag der Woche im Plus.

Am Montag gewann der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,29 Prozent auf 10 761,33 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,262 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent tiefer bei 10 729,46 Punkten, nach 10 729,78 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 775,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 684,69 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der FTSE 100 bei 10 461,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 10 868,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 717,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,14 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 4,76 Prozent auf 0,96 GBP), Fresnillo (+ 4,56 Prozent auf 23,37 GBP), StJamess Place (+ 4,52 Prozent auf 10,87 GBP), Weir Group (+ 4,23 Prozent auf 26,64 GBP) und Kingfisher (+ 4,21 Prozent auf 3,67 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ithaca Energy (-5,94 Prozent auf 2,85 GBP), BP (-4,37 Prozent auf 6,00 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,86 Prozent auf 39,21 GBP), Vodafone Group (-1,89 Prozent auf 1,17 GBP) und Centrica (-1,83 Prozent auf 1,50 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 217 048 035 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,828 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at