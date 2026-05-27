Gewinne in London: FTSE 100 legt zu

In London stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,06 Prozent fester bei 10 497,68 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,997 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 491,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 491,39 Punkten am Vortag.

Bei 10 522,30 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 462,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,306 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 321,09 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, den Stand von 10 910,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 778,05 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,49 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 5,29 Prozent auf 0,86 GBP), Frasers Group (+ 3,79 Prozent auf 7,67 GBP), Marks Spencer (+ 3,64 Prozent auf 3,61 GBP), easyJet (+ 3,43 Prozent auf 3,90 GBP) und Burberry (+ 3,24 Prozent auf 11,94 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Centrica (-3,05 Prozent auf 1,94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,83 Prozent auf 31,04 GBP), BP (-2,80 Prozent auf 5,14 GBP), Tesco (-2,77 Prozent auf 4,42 GBP) und Glencore (-2,49 Prozent auf 5,71 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 27 781 783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 272,770 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at