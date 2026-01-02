B&M European Value Retail Aktie

B&M European Value Retail für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1154Z / ISIN: LU1072616219

Index-Performance 02.01.2026 17:58:21

Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus

Der FTSE 100 bewegte sich zum Handelsende kaum.

Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,20 Prozent stärker bei 9 951,14 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,872 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 9 931,29 Punkten, nach 9 931,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 046,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 930,76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,815 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, lag der FTSE 100 bei 9 701,80 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Stand von 9 427,73 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, bei 8 260,09 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rolls-Royce (+ 4,09 Prozent auf 11,97 GBP), Burberry (+ 3,74 Prozent auf 13,17 GBP), Melrose Industries (+ 3,67 Prozent auf 6,10 GBP), Centrica (+ 2,83 Prozent auf 1,74 GBP) und StJamess Place (+ 2,82 Prozent auf 14,24 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Sage (-3,05 Prozent auf 10,50 GBP), Pearson (-2,90 Prozent auf 10,20 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,28 Prozent auf 1,65 GBP), Coca-Cola HBC (-1,93 Prozent auf 37,68 GBP) und Auto Trader Group (-1,88 Prozent auf 5,75 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 70 514 451 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 245,307 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
05:24 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:41 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
03:38 Bitcoin, Ether & Co. im Dezember 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.01.26 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

