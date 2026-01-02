Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus

Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,20 Prozent stärker bei 9 951,14 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,872 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 9 931,29 Punkten, nach 9 931,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 046,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 930,76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,815 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, lag der FTSE 100 bei 9 701,80 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Stand von 9 427,73 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, bei 8 260,09 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rolls-Royce (+ 4,09 Prozent auf 11,97 GBP), Burberry (+ 3,74 Prozent auf 13,17 GBP), Melrose Industries (+ 3,67 Prozent auf 6,10 GBP), Centrica (+ 2,83 Prozent auf 1,74 GBP) und StJamess Place (+ 2,82 Prozent auf 14,24 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Sage (-3,05 Prozent auf 10,50 GBP), Pearson (-2,90 Prozent auf 10,20 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,28 Prozent auf 1,65 GBP), Coca-Cola HBC (-1,93 Prozent auf 37,68 GBP) und Auto Trader Group (-1,88 Prozent auf 5,75 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 70 514 451 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 245,307 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

