|Index-Performance im Blick
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17.03.2026 12:27:00
Gewinne in London: FTSE 100 notiert im Plus
Um 12:09 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,61 Prozent nach oben auf 10 380,42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,968 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 317,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 317,69 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 317,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 385,49 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 556,17 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.12.2025, den Wert von 9 774,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 680,29 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,31 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 3,25 Prozent auf 2,11 GBP), BT Group (+ 2,44 Prozent auf 2,20 GBP), Centrica (+ 2,16 Prozent auf 2,13 GBP), Standard Chartered (+ 2,06 Prozent auf 15,82 GBP) und Airtel Africa (+ 2,01 Prozent auf 3,66 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Flutter Entertainment (-1,36 Prozent auf 81,16 GBP), Metlen Energy Metals (-1,27 Prozent auf 37,20 EUR), RS Group (-0,98 Prozent auf 6,04 GBP), Croda International (-0,93 Prozent auf 26,00 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-0,90 Prozent auf 65,70 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 13 677 190 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 257,854 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick
2026 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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