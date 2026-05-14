Gewinne in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,24 Prozent fester bei 10 349,71 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,948 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 325,17 Punkten in den Handel, nach 10 325,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 310,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 354,53 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 1,13 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 609,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 446,35 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 14.05.2025, mit 8 585,01 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,01 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Legal General (+ 5,11 Prozent auf 2,61 GBP), Airtel Africa (+ 3,55 Prozent auf 3,72 GBP), Imperial Brands (+ 2,58 Prozent auf 28,27 GBP), RELX (+ 2,49 Prozent auf 23,91 GBP) und Admiral Group (+ 2,21 Prozent auf 32,42 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil 3i (-14,75 Prozent auf 20,64 GBP), Burberry (-6,97 Prozent auf 10,82 GBP), Coca-Cola HBC (-1,59 Prozent auf 41,96 GBP), Tesco (-1,35 Prozent auf 4,56 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,10 Prozent auf 3,87 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Legal General-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 30 053 122 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 261,522 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie weist mit 4,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,94 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at